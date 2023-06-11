Отстранение конькобежцев РФ и Белоруссии в соревнованиях продлено

Международный союз конькобежцев продлил запрет конькобежцам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под эгидой ISU. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что в рамках недавно прошедшего заседания велось обсуждение рекомендаций МОК по допуску к участию в соревнованиях.

Напомним, что в марте прошлого года ISU было запрещено гражданам РФ и Белоруссии выступать под эгидой организации на фоне спецоперации на Украине.

Ранее Член комитета нижней палаты парламента по физкультуре и спорту Евгений Ревенко рекомендовал не допускать к международным соревнованиям зарубежных атлетов, выступавших против РФ.