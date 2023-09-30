Отстранение лыжников из РФ осталось в силе на новый сезон

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда оставила в силе ограничения для спортсменов из РФ и Белоруссии на следующий сезон. Об этом сообщило издание Aftonbladet .

Сообщается, что это решение было принято после конференции, состоявшейся накануне в Цюрихе. Лыжники из России и Белоруссии не смогут поучаствовать в Кубке мира, который вскоре должен состояться.

Менеджер шведской сборной Ларс Эберг заявил, что остался удовлетворен этим решением, так же как и Швеция со Скандинавией. Он отметил важность того, что этот вопрос был решен окончательно, так как ранее вокруг него «существовала неопределенность».

В мае федерацией было продлено решение об отстранении российских и белорусских лыжников. До этого МОК рекомендовал федерациям допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех спортсменов, которые не поддержали проведение СВО.