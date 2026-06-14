«Тихие убийцы внутри нас». Ректор Сеченовского университета назвал главные причины смертности
Глыбочко: топ‑3 причин смертности в мире — сердце, лёгкие и рак
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Сердечно-сосудистые патологии, злокачественные новообразования и легочные болезни лидируют в структуре смертности от хронических неинфекционных заболеваний. Именно эти три категории болезней необходимо предотвращать в первую очередь, заявил в беседе с РИА Новости ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Петр Глыбочко.
«Сердечно-сосудистые, онкологические заболевания и болезни легких занимают первые три места в структуре смертности от хронических неинфекционных заболеваний. Именно эти три группы патологий мы сегодня должны предотвращать в первую очередь», — сказал специалист.
Своевременное выявление заболеваний и профилактика с применением передовых медицинских технологий позволяют снизить риски развития инфаркта миокарда, метастатического рака и хронической дыхательной недостаточности, заключил эксперт.
Ранее эндокринолог Хайкина назвала черешню полезной для сердца, суставов и иммунитета.