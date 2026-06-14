Рубль преподнес сюрприз: что показали новые курсы доллара евро и юаня

На 14 июня 2026 года Банк России установил новые официальные курсы иностранных валют. По итогам обновления рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику: национальная валюта потеряла часть стоимости по отношению к доллару и китайскому юаню, но укрепилась к евро. Об этом пишет портал Банки.ру.

Доллар и юань прибавили в цене

Согласно данным регулятора, официальный курс доллара составил 71,9077 рубля против 71,7892 рубля днем ранее. Курс китайского юаня также вырос — до 10,6064 рубля с предыдущих 10,5825 рубля.

Евро продолжил снижение

Европейская валюта, напротив, немного подешевела. Официальный курс евро на 14 июня установлен на уровне 82,9743 рубля, тогда как ранее он составлял 83,0816 рубля.

Как теперь рассчитываются курсы валют

После прекращения биржевых торгов валютами недружественных государств Банк России изменил механизм формирования официальных курсов доллара и евро. В настоящее время для расчета используются данные банковской отчетности, а также информация, поступающая с внебиржевых цифровых площадок.

В то же время китайский юань по-прежнему обращается на валютном рынке Московской биржи. Поэтому официальный курс этой валюты определяется на основе совокупных данных как биржевого, так и внебиржевого сегментов рынка.