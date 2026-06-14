«Мольберт против разрушителей». Художник Сафонов отказался писать портрет Зеленского

Народный художник России Никас Сафронов в беседе с РИА Новости заявил, что никогда не взялся бы за написание портрета Владимира Зеленского.

«Я никогда бы не написал портрет Владимира Зеленского. Это не историческое лицо. Не думаю, что он войдет в историю как созидатель», — ответил мастер на вопрос, какую картину он ни за что не создал бы.

По словам Сафронова, в мире есть люди-разрушители, которые проявляют себя исключительно с деструктивной стороны: одни крушат храмы, другие организуют подрывы. Такие личности, подчеркнул художник, никогда не станут персонажами его работ.

«Этих людей я не стал бы писать, чтобы они не оставались в моем искусстве. Мое искусство — известное, оно становится историческим, независимо от меня. Мы за созидание. История покажет, кто останется, а кто — уйдет», — добавил он.

Среди главных работ Сафронова — серии портретов знаменитых современников: балерины Майи Плисецкой, оперного певца Зураба Соткилавы, поэта Евгения Евтушенко, президента СССР Михаила Горбачева, бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, экс-президента Турции Сулеймана Демиреля, экс-президента Азербайджана Гейдара Алиева, бывшего короля Испании Хуана Карлоса, английской королевы Елизаветы II и многих других.

Ранее сообщалось о том, что художник Никас Сафронов в молодости создал подделки под Анатолия Зверева.