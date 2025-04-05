Овечкин догнал Гретцки, следующая шайба станет рекордной

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Чикаго Блэкхокс» (5:3) забросил две шайбы и сравнялся с Уэйном Гретцки по числу голов в НХЛ.

Теперь на счету у Овечкина и Гретцки по 894 заброшенные шайбы. Следующий гол россиянина станет рекордным.

В матче с «Чикаго» Овечкин отличился уже во второй смене, с близкого расстояния отправив шайбу в ворота Спенсера Найта.

В третьем периоде «Вашингтон» дважды реализовал большинство. Вначале защитник «Чикаго» Коннор Мерфи «украл» гол у Овечкина. Александр уже был готов добить шайбу в ворота, но Мерфи неловким движением его опередил, и гол был записан на счет Дилана Строума. Наконец, Овечкин отличился без помощи соперника. Победную шайбу он забросил неотразимым щелчком из «офиса» — левого круга вбрасывания.

На несколько минут игра остановилась. Овечкина приветствовали зрители, среди которых были Уэйн Гретцки и комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, а также игроки обеих команд.

Чтобы забросить 894 шайбы Овечкину потребовалось 1 486 матчей. Гретцки провел на одну игру больше, чтобы добиться такого результата.

Рекорд Гретцки может быть побит уже в ближайших матчах. 6 апреля «Вашингтон» на выезде играет с «Нью-Йорк Айлендерс», 11 апреля принимает «Каролину». Всего «Кэпиталз» осталось провести шесть игр в сезоне.