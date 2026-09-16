9000 км под стук колес: рэпер L’One превратил поезд в студию и записал альбом в пути

Леван Горозия, известный под псевдонимом L’One, вместе с командой музыкантов реализовал идею необычного творческого путешествия. Из Москвы он направился в Приморье, чтобы написать материал прямо в дороге. Позади остались тысячи незнакомых лиц, литры выпитого чая и начало совершенно нового этапа в его карьере, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, состав «Россия» добирался до Владивостока семь суток. За стеклом сменялись перроны и часовые пояса. Горозия превратил вагоны в импровизированную студию, а города сделал соавторами. Протяженность маршрута — 9 тыс. километров.

«Альбом „Пангея“ записывался на семи континентах, а сейчас мы проехали почти всю страну за семь дней, практически пересекли целый континент. И это, конечно, вдохновляет нас всех, потому что я писал это не один. Нас было 14 человек периодически в вагоне. Это новая веха, безусловно. Очень хочется верить в то, что те песни, которые мы написали в процессе нашей большой авантюры, они все выйдут», — рассказал певец.

По данным издания, публика услышит записанное лишь в следующем году. Но артист не обошелся без интриги: еще осенью он намерен представить нечто нетипичное для себя. Музыкант снова ищет новое и, что принципиально важно, делает то, что ему по вкусу.

«С большей долей вероятности это будет воспринято аудиторией в штыки, но мне все равно. Там нет ничего нет близкого с рэпом, с джазом, с фанком. То есть, это вообще другое направление. Но мне захотелось, и мы с командой это реализовали», — поделился он.

По информации издания, день в поезде строился по распорядку. После завтрака команда принималась за общее дело — музыку. Иногда участники расходились по разным купе: один прописывал гитару, другой — куплеты, третий — вокал.

«Людям, особенно творческим, намного проще и интереснее было бы создавать музыку, картины в тех городах, в которых они выросли. Поэтому наш путь был из Москвы во Владивосток. Как некое напоминание, что никогда не поздно вернуться домой, съездить к своим друзьям, увидеть свою семью, ну и увидеть свой любимый город», — отметил певец.

Первая крупная стоянка — Екатеринбург. На перроне к команде примкнула группа NUGGERS. В Новосибирске сыграли концерт у поезда: час, несколько песен, снимки со зрителями. В Иркутске устроили хоровое выступление в здании вокзала, в Хабаровске прозвучали скрипки и струнный квартет. Так путь перестал быть просто линией на карте и превратился в часть будущей пластинки. К шестым суткам в дороге Леван и музыканты подготовили примерно пять треков для «поездатого» — так сам артист называет альбом. Планировалось семь, а вышло больше десяти.

Во вторник, 15 сентября, поезд «Россия» достиг Владивостока. В секретном месте L’One выступил с закрытым концертом для поклонников и подписчиков, которые следили за путешествием и успели зарегистрироваться. Формат далек от стадионного — скорее теплая встреча для истинных ценителей. Леван спел любимые композиции, поговорил с публикой, выступил дуэтом с фанатом и оставил автографы.

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