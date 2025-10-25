Овечкин и Кучеров могут отметить крутые юбилеи в следующих матчах НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Коламбус Блю Джекетс» (5:1) забросил свою 899-ю шайбу в НХЛ.

В следующем матче 40-летний россиянин может отметить большой двойной юбилей. Овечкин сыграет 1500-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и имеет шанс забросить 900-ю шайбу.

В ночь на 26 октября «Вашингтон» в гостях сыграет с «Оттава Сенаторз».

К своему юбилею приблизился и форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров. В матче с «Чикаго Блэкхокс» он отдал две результативные передачи. Теперь в его активе 999 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. К этому рубежу россиянин дошел за 808 матчей.

В ночь на 26 октября «Тампа» принимает «Анахайм Дакс», и следующий результативный балл Кучерова станет юбилейным. Из россиян планку в тысячу очков преодолевали Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Могильный и Алексей Ковалев.

Ранее в ночь на 24 октября российские хоккеисты в НХЛ набрали 15 очков в 12 матчах.