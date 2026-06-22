«Стандартные средства глушения бессильны». Военный аналитик высказался о защите маршрутов в Крым

На фоне регулярных атак украинских беспилотников на автодорогу «Новороссия» и Керченскую паромную переправу военный обозреватель журнала «Наша оборона» Алексей Леонков в эфире радиостанции «Комсомольская правда» высказал свое мнение по организации надежной защиты стратегических путей, соединяющих Крымский полуостров с континентальной частью страны.

Эксперт отметил, что Вооруженные силы Украины целенаправленно пытаются нарушить это логистическое звено – в частности, из-за удара по переправе вновь было остановлено движение по Крымскому мосту.

Леонков подтвердил, что для обороны маршрута уже задействованы комплексы радиоэлектронной борьбы «Волна», «Купол» и «Гарант». Радиус действия одной станции охватывает около 20 квадратных километров. Однако общая протяженность трассы превышает 400 км, а значит, потребуется несколько десятков подобных установок. При этом, подчеркнул специалист, средства РЭБ дают лишь ограниченный результат: противник использует высокотехнологичные дроны, в том числе на оптоволоконном управлении и с автономной навигацией, которые нечувствительны к обычным помехам.

Существующие способы противодействия БПЛА носят характер паллиативов и приносят только краткосрочный успех, поскольку украинская сторона оперативно адаптирует свою тактику, заключил эксперт.

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