«Пустые классы и закрытые двери». В 845 школах Франции отменили уроки из-за жары
Министр Жеффре: в понедельник 845 школ Франции отменят занятия из-за жары
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Министр национального образования Франции Эдуар Жеффре сообщил об отмене занятий в понедельник в более чем 800 учебных заведениях для младших и средних классов. Причиной такого решения стала аномальная жара.
Накануне французская метеослужба объявила о введении высшего, красного уровня погодной опасности более чем в трети департаментов европейской части республики. Еще в 45 департаментах действует предпоследний, оранжевый уровень.
«Завтра 845 младших и средних школ на территории Франции отменят занятия для учеников. Это означает, что они либо не будут открыты для учащихся вообще, либо будут открыты только для очень небольшого числа учеников», — заявил Жеффре в эфире телеканала France 3.
Глава минобразования добавил, что еще 1,8 тысячи учебных заведений по всей стране уведомили его ведомство о корректировке расписания. Администрации школ пошли на этот шаг, чтобы сократить количество уроков и отпустить детей домой до наступления пика жары.
По словам министра, все затронутые решением школы находятся в регионах, где был объявлен красный уровень погодной опасности.
Ранее сообщалось о том, что власти Парижа ввели запрет на алкоголь на улице из-за жаркой погоды.