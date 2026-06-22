«Пустые классы и закрытые двери». В 845 школах Франции отменили уроки из-за жары

Министр национального образования Франции Эдуар Жеффре сообщил об отмене занятий в понедельник в более чем 800 учебных заведениях для младших и средних классов. Причиной такого решения стала аномальная жара.

Накануне французская метеослужба объявила о введении высшего, красного уровня погодной опасности более чем в трети департаментов европейской части республики. Еще в 45 департаментах действует предпоследний, оранжевый уровень.

«Завтра 845 младших и средних школ на территории Франции отменят занятия для учеников. Это означает, что они либо не будут открыты для учащихся вообще, либо будут открыты только для очень небольшого числа учеников», — заявил Жеффре в эфире телеканала France 3.

Глава минобразования добавил, что еще 1,8 тысячи учебных заведений по всей стране уведомили его ведомство о корректировке расписания. Администрации школ пошли на этот шаг, чтобы сократить количество уроков и отпустить детей домой до наступления пика жары.

По словам министра, все затронутые решением школы находятся в регионах, где был объявлен красный уровень погодной опасности.

Ранее сообщалось о том, что власти Парижа ввели запрет на алкоголь на улице из-за жаркой погоды.