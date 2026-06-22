Полузащитник «Краснодара» стал автором первого гола Кабо-Верде на ЧМ

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини стал автором первого гола в истории Кабо-Верде на чемпионатах мира. 29-летний хавбек открыл счет в матче своей команды с Уругваем (2:2) во втором туре группового этапа.

Ленини забил прямым ударом со штрафного. Уругвайская стенка в момент удара рассыпалась, и голкипер Фернандо Муслера не смог спасти свою команду.

В конце первого тайма уругвайцы забили два мяча подряд, но после перерыва Хелио Варела сравнял счет. Таким образом, сборная Кабо-Верде завершила вничью свой второй матч на чемпионате мира. Ранее команда устояла в матче с Испанией (0:0). В третьем туре группового этапа африканская сборная сыграет с Саудовской Аравией. Дебютанты чемпионата мира имеют хороший шанс пробиться в плей-офф.

В группе Н лидирует сборная Испании с четырьмя очками. У Уругвая и Кабо-Верде по два балла, у Саудовской Аравии — один.