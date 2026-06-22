Массированный налёт ВСУ на Москву: ПВО сбила в небе над столицей 58 дронов

В ночь на 22 июня Вооруженные силы Украины предприняли новую попытку нанести удар по Москве с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Начиная примерно с 03:00, расчеты противовоздушной обороны Министерства обороны РФ ликвидировали 58 неприятельских дронов.

На местах падения фрагментов сбитых аппаратов сейчас трудятся бригады экстренных служб. Сведений о повреждениях объектов инфраструктуры или пострадавших среди гражданского населения не поступало.

Ранее сообщалось о том, что за неделю в небе над Россией сбили более 4000 дронов.