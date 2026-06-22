«Полис, который реально работает». 14 новых методов лечения вошли в программу ОМС
Баланин: в программу ОМС включили 14 новых методов лечения
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Наталия Надточая]
В этом году в базовую программу ОМС вошли 14 новых методов лечения, сообщил в интервью РИА Новости глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.
Кроме того, одна из процедур, прежде относившаяся ко второму разделу высокотехнологичной помощи, переведена в основной перечень.
«В этом году мы сделали серьезный шаг вперед – в базовую программу ОМС включены 14 новых методов лечения, а также в базовую программу перенесен один метод, ранее относившийся к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи», – пояснил Баланин.
Руководитель фонда уточнил, что теперь ряд дорогостоящих и технически сложных вмешательств доступны гражданам безвозмездно – по полису, без оформления специальных квот и привлечения внебюджетных средств.
Ранее сообщалось о том, что жители Подмосковья смогут бесплатно проверить здоровье в парках.