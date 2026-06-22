«Бесплатный проезд круглый год». Депутат Миронов требует льготы на транспорт для всех школьников

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести круглогодичный бесплатный проезд на общественном транспорте для всех российских школьников. Соответствующее предложение парламентарий озвучил в ходе беседы с ТАСС .

По мнению парламентария, в период обучения государство обязано оказывать всестороннюю поддержку детям и молодежи, в том числе через предоставление значительных льгот на проезд. В своем выступлении Миронов привел конкретные параметры предлагаемой льготной системы, подчеркнув необходимость ее действия на всей территории страны.

«Наше предложение очень простое. Для всех школьников круглый год бесплатный проезд в любом городском транспорте. Для студентов обязательно делать 50% скидку и на городской транспорт, и на пригородные поезда. И тоже круглогодично», — цитирует парламентария ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в ОП предложили запустить бесплатные кружки для школьников летом.