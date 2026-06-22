Звезда Испании Ямаль забил свой первый гол на чемпионате мира

Звезда сборной Испании, 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль забил свой первый гол на чемпионате мира. В матче второго тура группового этапа он открыл счет в матче с Саудовской Аравией (4:0).

Испанцы допустили осечку в первом туре против Кабо-Верде (4:0) и на игру с саудитами вышли, настроившись должным образом. Ямаль отличился на 10-й минуте, а к середине первого тайма Микель Ойарсабаль, ассистировавший каталонцу в первом голе, положил дубль.

Ямаль, которому 19 лет исполнится 13 июля, уже успел сыграть за национальную сборную 27 матчей. Гол в ворота Саудовской Аравии стал для него седьмым в футболке сборной Испании.

Ранее хавбек «Краснодара» Кевин Ленини забил первый в истории гол сборной Кабо-Верде на чемпионатах мира. Африканская команда сыграла вничью с Уругваем (2:2).