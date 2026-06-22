«Руки прочь от природы». Российским туристам запретили собирать растения на Шри-Ланке

За сбор растений и отлов животных на Шри-Ланке российским туристам грозят крупные штрафы и длительные сроки лишения свободы. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Коломбо Александр Ивин.

«Что касается местной флоры и фауны, категорически не рекомендуем заниматься их ловлей или сбором», — заявил дипломат, комментируя потенциальные риски, связанные с контактами с дикой природой для отдыхающих.

По словам Ивина, подобные действия могут привести к непреднамеренному уничтожению редкого эндемического вида. Он подчеркнул, что это не только наносит ущерб экосистеме, но и является тяжким уголовным преступлением. Сроки судебного разбирательства по таким делам, как правило, составляют не менее полутора лет .

Представитель посольства добавил, что по итогам процесса нарушителя ожидает либо значительный штраф, исчисляемый десятками тысяч долларов США, либо длительное тюремное заключение.

Ранее сообщалось о том, что россиян массово депортируют за «бордер-раны» и транзит в Таиланде.