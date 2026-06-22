«Военное столкновение на горизонте». Страны НАТО готовятся к конфликту с Россией к 2030 году
Грушко: НАТО готовится к столкновению с РФ к 2030 году
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью «Известиям» заявил, что государства – члены НАТО в настоящее время предпринимают практические шаги по подготовке к вооруженному противостоянию с Москвой, временной ориентир которого приходится на конец текущего десятилетия.
Дипломат подчеркнул, что приоритетом для Брюсселя и Вашингтона в рамках альянса остается нанесение России стратегического поражения.
«Конечно, мы исходим из того, что они реально готовятся к военному столкновению с Россией где-то на рубеже 2030 года», – приводит издание слова Грушко.
Ранее сообщалось о том, что поездки в Таиланд опасны из-за возможного ареста по запросу США.