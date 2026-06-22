«Военное столкновение на горизонте». Страны НАТО готовятся к конфликту с Россией к 2030 году

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью «Известиям» заявил, что государства – члены НАТО в настоящее время предпринимают практические шаги по подготовке к вооруженному противостоянию с Москвой, временной ориентир которого приходится на конец текущего десятилетия.