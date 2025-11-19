Российский защитник «Айлендерс» получил травму после грубого приема финской звезды

Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов получил травму в матче с «Даллас Старз».

На последней минуте встрече звездный форвард «Далласа» Микко Рантанен толкнул россиянина в борт, и тот смог покинуть площадку только с посторонней помощью. Рантанен за это нарушение получил штраф до конца матча.

Главный тренер «Айлов» Патрик Руа что-то прокричал вслед уходящему финну, и это точно были очень недружелюбные слова.

Без своего ключевого защитника «Айлендерс» смогли отстоять победный счет (3:2). На последней секунде шайба в их ворота влетела, но после видеопросмотра арбитры ее отменили.

25-летний Александр Романов выступает за «Айлендерс» с 2020 года. Перед нынешним сезоном защитник заключил с нью-йоркским клубом новый восьмилетний контракт с кэпхитом $6,25 млн.

Ранее московское «Динамо» провело первый матч после увольнения Алексея Кудашова с поста главного тренера и проиграло «Спартаку».