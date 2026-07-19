Овечкин переживал по поводу нового контракта с «Вашингтоном»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью FONtour признался, что переживал из-за нового контракта с клубом.

2 июля Овечкин подписал годичный контракт со «Столичными» на сумму $4,25 млн. Еще до подписания рекордсмен НХЛ говорил, что его не волнует размер зарплаты.

«Я переживал, что, может, не хватит места под потолком, потому что подписали новых игроков. Чтобы подписать меня и войти в зарплатную ведомость», — сказал Овечкин.

В межсезонье в «Вашингтон» пришло мощное пополнение в лице нападающих Алекса Така (ежегодная зарплата $10,5 млн), Джордана Кайру ($8,125 млн), Буна Дженнера ($5,75 млн) и защитника Винсента Деарне ($4,2 млн). После подписания Овечкина под потолком у «Кэпиталз» осталось чуть более $1 млн.

Александр Овечкин проведет свой 22-й сезон в НХЛ. Он является рекордсменом лиги по голам в регулярных чемпионатах. Россиянину осталось забросить 10 шайб, чтобы догнать Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам с учетом плей-офф.

Ранее форвард «Чикаго Блэкхокс» Коннор Бедард подписал новый контракт с клубом с ежегодной зарплатой $15 млн.