Коннор Бедард подписал новый контракт с «Чикаго»: у него будет третья зарплата в мировом хоккее

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхокс» подписал новый контракт с нападающим Коннором Бедардом. 21-летний хоккеист заработает $75 млн за следующие пять сезонов.

Контракт Бедарда — третий в мировом хоккее по кэпхиту (среднегодовой зарплате). Больше за год получают только Лео Карлссон из «Анахайм Дакс» ($18 млн) и Кирилл Капризов из «Миннесота Уайлд» ($17 млн).

«Коннор постоянно превосходил наши ожидания с момента драфта. Он быстро зарекомендовал себя как элитный игрок НХЛ. Трудовая этика Коннора и его стремление постоянно совершенствоваться задали высокую планку для нашего молодого ядра», — заявил генменеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон.

Бедард считается самым талантливым игроком своего поколения. В 2023 году он выбрал «Чикаго» под первым номером на драфте НХЛ. В минувшем сезоне канадец добился своего лучшего результата в карьере, набрав 75 (30+45) очков в 67 матчах.

Ранее защитник «Юта Маммот» Михаил Сергачев рассказал, что в клубе на него рассчитывают как на лидера.