Овечкин поблагодарил команду и семью за помощь в достижении рекорда Гретцки

Александр Овечкин, известный хоккеист, поделился впечатлениями после матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором он забил свой 894-й гол и сравнялся с рекордом Уэйна Гретцки. В своем комментарии Овечкин выразил благодарность своей семье и команде «Вашингтон Кэпиталз» за поддержку.

4 апреля в матче против «Чикаго Блэкхокс» капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 894-й гол в своей карьере, сравнявшись с рекордом Уэйна Гретцки, который четыре раза выигрывал Кубок Стэнли. Если Овечкин забьёт ещё один гол, то станет лучшим снайпером в истории НХЛ.

Овечкин отметил, что без помощи супруги, родительницы, коллег и фанатов он не смог бы установить это достижение.

«Очень много эмоций. Если честно, я не знаю, что сказать. У меня сейчас столько эмоций. Ты просто не задумываешься, что можешь достичь этот рубеж», — признался Овечкин.

Уэйн Гретцки запечатлел себя на фото во время послематчевой пресс-конференции с Александром Овечкиным, капитаном команды «Вашингтон Кэпиталз». Это произошло после того, как Овечкин повторил рекорд Гретцки по количеству голов в Национальной хоккейной лиге.

Ранее жена Овечкина рассказала о симпатии Трампа к мужу.