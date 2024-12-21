Овечкин похвастался, что в новогоднюю ночь в США обязательно включит речь Путина

Капитан хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин рассказал в беседе с телеканалом «Матч ТВ», как он и его семья собираются встретить Новый год.

Хоккеист признался, что планирует встретить Новый год, как обычно, в кругу семьи. По словам Овечкина, по русской традиции на новогоднем столе у них будут оливье, селедка под шубой и пирожки.

«В кругу семьи. У нас будет домашняя игра с „Бостоном“. Она начнется в 20:30 по московскому времени. Потом еду сразу домой. Будем смотреть русские фильмы. Обязательно включим речь президента, что скажет Владимир Владимирович. Мама прилетела, брат, со мной Настя, дети», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Напомним, в ноябре у Овечкина была диагностирована травма — перелом малой берцовой кости левой ноги. Это произошло после того, как он получил повреждение во время игры. По оценкам врачей, капитан «Вашингтон Кэпиталз» будет восстанавливаться от четырех до шести недель.

На прошлой неделе Овечкин приступил к тренировкам после травмы. Он продолжает реабилитацию и, возможно, сможет выйти на лёд в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мейпл Лифс», который состоится 28 декабря.

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