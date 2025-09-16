Овечкин представил новую форму «Вашингтона»

Пресс-служба клуба отмечает, что третий комплект формы отсылает к историческим временам. Дизайн с округлыми белыми плечами, классической полосой по подолу, шнуровкой и нашивкой с изображением купола Капитолия навеян стилем форм 1970-1990-х годов.

Также на свитер вернулся пикирующий орел. Считается, что он символизирует скорость и мощь команды.

«Вашингтон» начнет новый сезон в ночь на 9 октября (по московскому времени) матчем против «Бостон Брюинз». Александр Овечкин, которому 17 сентября исполнится 40 лет, проведет последний сезон по действующему соглашению с клубом.

Ранее сообщалось, что во время летнего отпуска в России Александр Овечкин заключил до десятка рекламных контрактов.