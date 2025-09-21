Овечкин пропустит первый предсезонный матч «Вашингтона» из-за травмы
Капитан «Вашингтона» Овечкин пропустит матч с «Бостоном» из-за травмы
Фото: [ХК «Вашингтон Кэпиталз»]
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пропустил тренировку своей команды и не сыграет в первом предсезонном матче против «Бостон Брюинз», который пройдет в ночь на 22 сентября.
Как сообщил журналист том Гулитти, Овечкин тренировался вне льда.
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери отмечал, что травма Овечкина не носит серьезного характера. К началу сезона капитан должен вернуться в строй. Свой первый матч в регулярном чемпионате НХЛ «Кэпиталз» проведут 9 октября против все того же «Бостона».
Ранее генменеджер «Вашингтона» Крис Патрик высказался о возможности подписания нового контракта с 40-летним Овечкиным.