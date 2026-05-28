Бизнес Никиты Преснякова, уехавшего из России, перешел его бывшей жене

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, как выяснилось, после развода с женой Аленой Красновой потерял не только семью, но и бизнес в России. Речь идет о компании «Нико Спорт», которую пара основала несколько лет назад, пишет KP.RU.

По информации источника, ранее Никита выполнял публичную роль, а Алена была генеральным директором. Бизнес успешно развивался, но после переезда Преснякова в США начались финансовые проблемы. Затем бренд начал дистанцироваться от своего основателя: его фотографии исчезли с сайта, а компания сменила вектор развития.

Теперь акцент делается на тренажерах для людей с ограниченными возможностями. Собственником бизнеса стала мать Алены, она же осталась генеральным директором.

Сам Никита сейчас пытается строить карьеру в США. Он поет в небольших клубах для русскоязычной публики. Концерты, по слухам, не приносят больших заработков, и финансовое положение певца непростое.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева неоднозначно поздравила Никиту Преснякова с днем рождения.