«Русские победят любое зло»: SHAMAN в образе детектива выпустил новую песню про Россию

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) вновь оказался в центре внимания. Как пишет «Лента.ру», артист выпустил новый клип под названием «Россия — мама». Видео можно найти на его официальной странице в «ВКонтакте».

Сам SHAMAN назвал эту работу «вызовом огня на себя». Сюжет клипа не оставляет равнодушным. Певец предстает в образе детектива, который борется с «силами зла». На столе, где стоит икона, он выкладывает фотографии иноагентов. В финальной сцене иноагенты неожиданно начинают подпевать ему — правда, их голоса генерирует искусственный интеллект (ИИ).

В своем комментарии SHAMAN был краток, но жесток. Он заявил, что русские победят любое зло извне. Иноагентов он назвал марионетками, которые либо продались, либо отвернулись от своей страны.

Ранее сообщалось, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отсудила у дизайнера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей.