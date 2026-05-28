Захотела хрустящую пиццу: девушка едва не осталась без переднего зуба за неделю до свадьбы

Жительница Великобритании Катрина Келли едва не осталась без переднего зуба за несколько дней до собственной свадьбы. Своей историей она поделилась с изданием Daily Mirror.

Келли готовилась к торжеству два с половиной года. За неделю до церемонии она сидела дома с подругами и хвасталась, что все предусмотрела. В какой-то момент женщина захотела перекусить и попросила жениха разогреть в духовке пиццу из супермаркета, добавив, что хочет особенно хрустящую корочку.

Когда блюдо было готово, Келли откусила кусок и с ужасом поняла, что отвалился винир на переднем верхнем зубе. Первые попытки приклеить его самостоятельно ни к чему не привели. Как вспоминает сама невеста, она положила искусственный зуб на стол, и все присутствующие замерли в гробовой тишине. Свадьба через неделю, а бюджет и так трещал по швам.

На следующий день Келли обратилась к стоматологу, который за 60 фунтов (около 5,7 тыс рублей) быстро и безболезненно вернул винир на место. Женщина призналась, что очень рада: катастрофа случилась не в день свадьбы. Она посоветовала всем невестам избегать жесткой и хрустящей пищи перед важным мероприятием, чтобы не повторять ее ошибку. В итоге торжество прошло без происшествий, а улыбка Келли сияла во всей красе.

