Кофе может влиять не только на бодрость: что кофеин делает с жиром и риском диабета

Кофеин может влиять не только на сон, бодрость и сердцебиение, но и на обмен веществ, пишет ScienceAlert со ссылкой на исследование Каролинского института, Университета Бристоля и Имперского колледжа Лондона, опубликованное в BMJ Medicine.

Ученые изучили данные почти 10 тысяч человек и обратили внимание на генетические особенности, которые определяют, как быстро организм расщепляет кофеин. У некоторых людей кофеин дольше остается в крови — и именно у них исследователи чаще видели более низкий индекс массы тела и меньшую жировую массу.

Кроме того, более высокий уровень кофеина в крови оказался связан с более низким риском диабета второго типа. Примерно половину этого эффекта ученые объясняют именно меньшей массой тела.

Одна из версий — кофеин слегка ускоряет расход энергии: усиливает выработку тепла в организме и помогает превращать жир в топливо. Даже небольшой эффект может быть важен, учитывая, сколько людей в мире регулярно пьют кофе и другие напитки с кофеином.

Но это не значит, что кофе теперь можно считать лекарством от лишнего веса или диабета. У кофеина есть и минусы: он может усиливать тревожность, мешать сну, вызывать сердцебиение и подходить не всем.

Авторы считают, что нужны дополнительные клинические испытания, чтобы понять, могут ли напитки с кофеином без сахара действительно помогать снижать риск ожирения и диабета. Пока вывод осторожный: кофеин выглядит любопытным фактором обмена веществ, но не волшебной кнопкой для похудения.