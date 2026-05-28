Гость из другой галактики: когда в Солнечную систему снова залетит чужак

В Солнечную систему иногда залетают настоящие странники из межзвездного пространства — объекты, которые родились у других звезд, а потом на огромной скорости пронеслись мимо Солнца и снова ушли в темноту космоса, пишет Fox Weather.

Первым подтвержденным таким гостем стал Оумуамуа, замеченный 19 октября 2017 года телескопом Pan-STARRS1 на Гавайях. Его название с гавайского переводят примерно как «посланник издалека, прибывший первым». Объект сразу озадачил астрономов: вытянутая «сигарообразная» форма, красноватый оттенок и странное поведение не были похожи на привычные астероиды или кометы.

Второй межзвездный объект обнаружили в 2019 году. Комету Борисова первым заметил крымский астроном-любитель Геннадий Борисов. В отличие от Оумуамуа, она вела себя как более обычная активная комета: с газом, пылью и хвостом. Именно это и удивило ученых — два гостя из других звездных систем оказались настолько разными.

Пока никто точно не знает, когда появится следующий межзвездный странник. За всю историю наблюдений подтверждены только два таких объекта. Но астрономы уверены: они будут готовы.

NASA постоянно отслеживает небесные тела, пролетающие через окрестности Земли и Солнечной системы. Так что когда очередной «посланник издалека» ворвется к нам из другой звездной системы, у ученых будет шанс рассмотреть его внимательнее — и, возможно, понять, что именно выбрасывают в космос чужие миры.