Москва предупредила, что ответ на возможные запуски дронов для атак по российской территории с использованием стран НАТО будет жестким и беспощадным. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации, передает РИА Новости.

Дипломат заявил, что у России есть все основания предполагать, что в следующий раз беспилотники для убийства российских детей могут быть запущены с территории Североатлантического альянса. Он предостерег Запад от таких шагов, подчеркнув, что ответ не заставит себя ждать, и назвал его «вымаливаемым» действующей политикой.

Полянский добавил, что у Москвы почти не осталось иллюзий в отношении западных элит. По его убеждению, они настойчиво ведут дело к новой большой европейской войне, которая в очередной раз разрушит их собственные страны до основания. Несмотря на это, постпред выразил надежду на здравый смысл западного общественного мнения и интеллектуалов, которые, по его словам, иногда произносят разумные вещи.

Заявление прозвучало на фоне регулярных атак беспилотников на российские регионы. Москва неоднократно обвиняла страны НАТО в предоставлении Украине разведывательных данных и технологий для таких ударов.

Ранее экс-премьер Украины заявил о роли западной разведки в атаке на Старобельск.