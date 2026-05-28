«Мы не расставались»: Иван Петренко назвал ложью слухи о разрыве с Ириной Дубцовой

Бизнесмен Иван Петренко опроверг слухи о расставании с Ириной Дубцовой. Накануне в СМИ появилась информация, что певицы решила расстаться с возлюбленным. Анонимный источник утверждал, что Дубцова устала от характера возлюбленного, и тот покинул ее дом.

В интервью «Газете.Ru» Петренко решил внести ясность. Он заявил, что слухи о разрыве — ложь, и призвал не верить анонимным источникам.

Напомним, что Дубцова и Петренко перестали скрывать свои отношения в прошлом году. Пара активно делилась подробностями личной жизни с прессой, вместе появлялась на публичных мероприятиях и публиковала совместные фотографии в социальных сетях.

По неподтвержденным данным, они даже готовились к бракосочетанию. Сама певица не раз признавалась, что хотела бы стать матерью во второй раз и родить ребенка от Петренко.

