День Пахома Теплого: верующим назвали главные традиции и запреты на 28 мая

28 мая православные вспоминают Пахомия Великого и Пахомия Нерехтского, а в народном календаре этот день называют Пахомом Теплым или Пахомом-бокогреем. Наши предки верили: именно с этой даты окончательно уходят холода и можно смело начинать полевые работы. Но не все занятия в этот день считались благими — шитье, громкие ссоры и даже стирка после заката могли, по поверьям, принести беду. «ФедералПресс» изучил традиции и приметы старины.

Пахомий Великий, чья память приходится на 28 мая, начинал свой путь совсем не как святой. Будучи солдатом имперской армии, он отказался от язычества после встречи с христианами, а впоследствии основал первый монастырь в Египте и написал монастырский устав. Второй святой этого дня — Пахомий Нерехтский, уроженец Владимира, который с детства посвятил себя вере, стал игуменом, а затем построил Троицкий храм. Его мощи до сих пор привлекают паломников.

В народе же день прозвали Пахомом Теплым — и не случайно. Считалось, что с 28 мая погода окончательно поворачивает на лето. «Пришел Пахом — запахло теплом» — говорили на Руси, прощаясь с заморозками и открывая сезон активных полевых работ.

О чем расскажет небо 28 мая

Наши предки умели читать погоду по приметам. Если весь день царило тепло — это сулило благоприятное лето без сюрпризов. А вот багряный рассвет воспринимался как тревожный знак: он предвещал засуху или пожароопасный сезон.

Огородные хитрости Пахомова дня

28 мая хозяйки массово высаживали огурцы, но делали это с умом. Существовало несколько строгих правил:

Огурцы не сажали в среду и пятницу — боялись, что вместо плодов вырастут одни пустоцветы

Между грядками клали деревянные скалки — верили, что так огурцы вырастут длинными и гладкими

В погреб бросали старые лапти — это, по поверьям, гарантировало хорошую завязь

Рядом с грядками ставили посуду с медовой водой, чтобы привлечь пчел к опылению

Что запрещено делать в Пахомов день

Самое главное табу касалось рукоделия. Женщинам строго запрещалось шить, вышивать и заниматься любыми стежками. Считалось, что иголка в этот способна «перепутать» судьбу, навлечь болезни и разрушить домашний покой.

Также под запретом оказались ссоры и громкие разговоры — особенно между родными. По поверьям, Пахом «впитывает» атмосферу в доме, и какой она будет 28 мая, такой останется на все лето. После захода солнца не стирали и не полоскали белье: вода могла, по легендам, унести тепло и силы из семьи.

В этот день избегали тяжелой и суетливой работы. Пахом, как верили крестьяне, любит размеренность, и суета способна «утомить» человека на весь летний цикл. Лучший вариант — трудиться спокойно, с уважением к себе и окружающим.

Кому повезло родиться 28 мая

Люди, появившиеся на свет в день Пахома Теплого, по наблюдениям, отличаются активностью и тягой к новым знаниям. Они любопытны, решительны и терпеть не могут рутины. Такие натуры готовы к переменам, не боятся рисковать и умеют быстро принимать решения, добиваясь поставленных целей.