Звезда «Вампиров средней полосы» Калюжный, отслуживший в армии, решил съехать на съемную квартиру

Российские актер Глеб Калюжный, известный по сериалам «Трудные подростки» и «Вампиры средней полосы», вернулся к гражданской жизни: 26 мая закончился его год службы в армии.

Напомним, Калюжный добровольно пришел на призывной пункт после того, как в отношении него завели уголовное дело за уклонение от воинской обязанности. Актер хотел служить в элитных войсках РФ.

Мать Глеба, Наталья Калюжная, в интервью журналистам сообщила, что ее сын планирует передать свою московскую квартиру крестной, пишет StarHit. По ее словам, родственница осталась без жилья после переезда из Казахстана.

Сам Калюжный после демобилизации намерен снимать квартиру. Что касается профессиональных планов, то Глеб скоро возобновит актерскую деятельность.

