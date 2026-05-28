Конец штрафного кошмара: в России планируют поменять правила городских парковок

Припарковаться, а оплатить не получилось — знакомая ситуация для миллионов российских водителей. Зависшее приложение, разряженный смартфон или отключившийся мобильный интернет часто оборачиваются штрафом: в Москве, например, на оплату дают всего пять минут, а сумма взыскания достигает 5000 рублей. Теперь все может измениться. Минтранс подготовил законопроект по поручению премьер-министра Михаила Мишустина, предлагающий давать автовладельцам целые сутки на оплату парковки. Документ уже выставлен на общественное обсуждение, а его подробности узнала редакция KP.RU .

Проблема, знакомая каждому городскому водителю, наконец получила шанс на решение. Короткий срок на оплату парковки — в Москве это 5 минут, в Санкт-Петербурге 15 — регулярно приводил к несправедливым штрафам. Технические сбои случаются у всех: приложение «Парковки России» не запускается, геолокация определяет машину не в том месте, а мобильный интернет периодически отключается без предупреждения.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр назвал грядущие изменения полезными, хотя и заметил, что проблема известна давно и жаль, что для ее решения потребовалось личное распоряжение главы правительства.

«Мера, безусловно, полезная. Не все решения Минтранса заслуживают одобрения, но в данном случае он поступает правильно. Жаль, что для этого потребовалось распоряжение главы Правительства, поскольку проблема известна давно. А с отключениями мобильного интернета она только усугубилась. Но, как говорится, лучше поздно, чем никогда», — отметил эксперт.

Где нововведения не сработают

Новые правила имеют одно важное исключение. Отсрочка не коснется парковок с шлагбаумами — там, где въезд и выезд ограничены техническими средствами. На таких паркингах обычно установлены терминалы или работают кассиры, поэтому проблем с оплатой на месте не возникает. А вот с обычными городскими парковками, где нужно платить через приложения или смс, ситуация кардинально меняется.

Спасительное СМС, о которой все забыли

Эксперт напомнил, что оплатить парковку можно не только через приложение, но и по СМС. Правда, этот способ почти никто не использует. Более того, иногда вместе с мобильным интернетом отключается и сотовая связь — тогда и СМС не отправить. В таких случаях новый законопроект станет настоящим спасением.

В приложении «Парковки России» уже сейчас можно до конца текущих суток скорректировать номер автомобиля, время сессии или номер парковки. Но начать сессию постфактум нельзя — она должна быть хотя бы запущена. Бывает и другая ситуация: водитель начал сессию, забыл продлить, а через 10 минут запустил новую. Штраф приходит за эти 10 минут, и он огромный.

«Если законопроект примут, подобные ситуации уйдут в прошлое, а огромного количества штрафов, выписанных автовладельцам, по сути, не по их вине, удастся избежать. Осталось лишь понять, как будет работать система. Например, будут ли „напоминалки“ о необходимости оплаты парковки или за этим придется следить самому», — резюмировал Ян Хайцеэр.

