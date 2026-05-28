Почти 500 человек трудоустроились в «Мострансавто» по программе «Приведи друга» с начала года
Фото: [Медиасток.рф]
В АО «Мострансавто» в рамках программы «Приведи друга» с начала 2026 года были трудоустроены 477 специалистов — водителей и слесарей. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Так, число новых водителей составило 412 человек. Больше всего сотрудников вышли на маршруты в филиалах Балашихи, Домодедово и Королева — 93, 64 и 63 соответственно. Число новых слесарей составило 65 человек.
В рамках программы сотрудники получают выплаты за трудоустройство приглашенного ими на работу водителя автобуса или слесаря. Размер выплаты составляет 15 тыс. рублей. Всего с начала года таким образом было выплачено около 6 млн рублей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал колледжи региона, которые были признаны лидерами в рейтинге трудоустройства выпускников.