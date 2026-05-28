«Нам здесь жить, а не им зарабатывать!»: жители МЖК объявили войну СТО из-за сотен такси во дворе

Новосибирцы из микрорайона МЖК остались без свободных парковочных мест — двор заполонили автомобили такси. По словам местных жителей, виной всему оказалась станция технического обслуживания, которая взяла в ремонт большое количество машин такси и складирует их прямо под окнами многоэтажки. Разобраться в ситуации редакция Om1 Новосибирск попросила Госавтоинспекцию.

Проблемы с парковкой в спальных районах Новосибирска — дело привычное. Но то, что происходит сейчас во дворе одного из домов на МЖК, местные жители называют не иначе как захватом территории. Раньше, по словам анонимного собеседника редакции, место для своей машины найти еще удавалось — иногда даже за домом оставались свободные карманы. Теперь же, как утверждает очевидец, припарковаться невозможно в принципе.

Причина — десятки такси, которые выстроились во дворе в ряд. Источником проблем жители считают местную СТО, принявшую крупный заказ на ремонт автомобилей такси. Машины, ожидающие очереди на обслуживание или уже отремонтированные, складируют прямо в жилой зоне.

«Соседи звонили в эту СТО, на что получили ответ, что в течение лета машины уберут. Это беспредел, делают бизнес, а машинами заставляют дворы жилых домов. Даже приткнуться некуда», — пояснил очевидец в разговоре с корреспондентом редакции.

В дворовом чате дома ситуация обсуждается с нарастающим негодованием. Скриншоты переписки, оказавшиеся в распоряжении редакции, показывают, что жильцы требуют немедленных действий. Люди возмущены тем, что чужие коммерческие автомобили фактически лишили их возможности ставить свои машины рядом с домом.

Что не устраивает жителей МЖК:

Невозможность найти место для парковки собственного автомобиля в любое время суток

Заставленный техникой двор, который мешает проезду и создает неудобства для пешеходов

Отсутствие реакции со стороны СТО, которая обещает убрать машины только через несколько месяцев

Нарушение прав жильцов в пользу коммерческих интересов бизнеса

Редакция Om1 Новосибирск направила официальный запрос в ГАИ Новосибирска с просьбой разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям станции техобслуживания. Будет ли организована проверка и грозит ли штраф владельцам СТО, станет известно после получения ответа от правоохранителей.