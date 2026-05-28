Лютые морозы можно будет предсказать заранее: новый способ прогноза заглядывает на месяцы вперед

Метеорологи могут получить новый способ предсказывать суровые периоды зимней погоды за несколько месяцев до начала сезона, сообщает TCD со ссылкой на исследование ученых Государственного университета Флориды, опубликованное в Journal of Geophysical Research: Atmospheres.

Главный герой работы — полярный вихрь. Это мощное кольцо зимних ветров в стратосфере, которое удерживает ледяной арктический воздух возле полюсов. Когда вихрь сильный, холод чаще остается на севере. Когда он слабеет, морозные массы могут вырываться дальше — в Северную Америку, Европу и Азию.

Ученые давно знают, что полярный вихрь сильно влияет на зимнюю погоду. Проблема была в другом: предсказать его поведение дальше чем на пару недель обычно сложно.

Команда решила оценивать не только на ежедневные скачки атмосферы, а на более крупные климатические сигналы, которые формируются в течение года. Среди них — Эль-Ниньо и Ла-Нинья. По этим закономерностям исследователи попытались заранее оценить состояние полярного вихря, а затем восстановить его поведение день за днем.

По словам авторов, метод оказался точнее нынешних систем прогнозирования. Если его удастся развить, это поможет заранее готовиться к резким холодам: фермерам — защищать урожай, энергетикам — планировать нагрузку на отопление, врачам и службам — предупреждать риски для людей.

Вывод важный: часть зимних сюрпризов может быть не такой уж случайной. Просто мы пока не всегда умеем читать подсказки климата заранее.