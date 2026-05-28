В Подмосковье введут новую меру поддержки для сотрудников лесной охраны. Так, сотрудники лесной охраны смогут получать служебное жилье, сообщили в комитете лесного хозяйства Московской области.

Мособлдума приняла законопроект, который расширяет перечень категорий граждан, имеющих право на служебное жилье. В него предлагается включить сотрудников лесничеств. Жилье планируется предоставлять за счет объектов, переданных в собственность региона в качестве дара для нужд лесного хозяйства.

Как отметили в комитете, наличие служебного жилья позволит повысить оперативность реагирования на лесные пожары и качество проведения лесохозяйственных работ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году для лесничеств региона закупят более 120 единиц спецтехники.