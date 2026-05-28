Мать пятерых детей из Ленобласти выплатила алиментный долг в ₽1,6 млн после подписания контракта с Минобороны

Жительница Гатчинского района Ленинградской области, задолжавшая своим пятерым детям более 1,6 млн рублей, погасила долг после подписания контракта о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции. Об этом пишет ФОНТАНКА.ру со ссылкой на пресс-службу регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

43-летняя женщина по решению суда обязана была выплачивать алименты на содержание трех дочерей и двоих сыновей, но длительное время этого не делала. На звонки приставов она не отвечала, а выезды по известным адресам не приносили результата. В итоге должницу объявили в исполнительный розыск, а сумма задолженности перевалила за 1,6 млн рублей.

Неожиданно женщина сама явилась к судебному приставу-исполнителю и предъявила квитанцию об оплате всей суммы. Она пояснила, что подписала контракт с Министерством обороны РФ и будет проходить военную службу в зоне проведения СВО. В ведомстве отметили, что алименты продолжат удерживать с ее доходов — теперь уже из денежного довольствия военнослужащей. Приставы прекратили розыск и исполнительное производство в связи с фактическим исполнением обязательств.

