Овечкин сократил отставание от Гретцки до 10 голов

Российский форвард и капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин уменьшил разрыв в гонке бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с легендарным канадцем Уэйном Гретцки до десяти голов.

В ходе игры регулярного сезона против «Тампа-Бэй Лайтнинг» Александр Овечкин сумел отличиться, тем самым доведя общее число своих голов в чемпионатах до 884.

На данный момент Александр Овечкин находится на второй строчке в списке лучших бомбардиров в истории Национальной хоккейной лиги, уступая лишь легендарному Уэйну Гретцки, который забил 894 гола в 1487 матчах.

Однако гол Овечкина не помог «Вашингтону» избежать поражения в матче с «Тампой». Встреча, прошедшая в столице США, завершилась победой супостатов россиянина со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 1:2).

Ранее сообщалось, что портал портал Daily Faceoff поставил Овечкина на второе место в списке лучших хоккеистов XXI века.