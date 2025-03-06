Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до девяти шайб

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продолжает сокращать отставание от рекорда Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

В матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» Овечкин забросил свою 32-ю шайбу в сезоне и 885-ю — в карьере. Чтобы сравняться с великим канадцем, россиянину осталось девять шайб.

От снайпера пострадал российский вратарь Игорь Шестеркин. Овечкин отличился в большинстве, расторопно сыграв на пятачке. Он сравнял счет в третьем периоде (2:2), а в овертайме Том Уилсон принес «Вашингтону» победу.

«Кэпиталз» набрали 88 очков в 62 матчах. Клуб Овечкина лидирует в Восточной конференции, а во всей лиге делит первое место с «Виннипег Джетс».

Ранее главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что продуктивность Овечкина может стать еще выше.