Тренер «Вашингтона» намекнул на грядущие изменения в игре Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался об игре капитана команды Александра Овечкина после паузы в регулярном чемпионате НХЛ на Турнир четырех наций.

39-летний Овечкин в пяти матчах после перерыва забросил пять шайб. В частности, он стал автором единственного гола «Вашингтона» в игре с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3).

«После паузы он очень эффективно реализует моменты. Думаю, что его игра и продуктивность всей команды будут становиться еще лучше», — сказал Карбери.

В нынешнем сезоне капитан «Кэпиталз» забросил 31 шайбу и отдал 17 передач. Гол в ворота голкипера «Тампы» Андрея Василевского стал для Овечкина 884-м в НХЛ. Чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки (894), россиянину осталось забросить 11 шайб. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» предстоит провести еще 22 матча.

Ранее стало известно, что бывший партнер Овечкина Евгений Кузнецов может пропустить остаток сезона в КХЛ из-за травмы.