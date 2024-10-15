Станислав Поздняков подал в отставку с поста главы Олимпийского комитета России

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков подал в отставку. Об этом говорится на официальном сайте организации.

Отмечается, что Поздняков предложил провести досрочные выборы главы ОКР.

«Исполком ОКР на следующем заседании 7 ноября, я уверен, поддержит мое предложение и назначит дату Олимпийского собрания для проведения досрочных выборов нового руководства Олимпийского комитета Росси», — сказал Поздняков.

Он предложил эту инициативу, подчеркивая необходимость оптимизации и централизации управления спортом, а также важность государственной поддержки в подготовке атлетов.

Поздняков возглавлял ОКР с мая 2018 года. Он является четырехкратным олимпийским чемпионом по фехтованию. Руководитель также имеет бронзовую медаль Олимпиады 2004 года и 10 титулов чемпиона мира. В 2014 году его имя было включено в Зал славы Международной федерации фехтования (МФФ).

После завершения карьеры спортсмена Поздняков работал старшим тренером сборной России по фехтованию и занимал ряд руководящих постов в Федерации фехтования России (ФФР) и ОКР. Он также руководил делегацией сборной России на Олимпийских играх 2018 года.

На международной арене Поздняков с 2009 по 2013 год был вице-президентом Европейской конфедерации фехтования, а в 2016 году возглавил эту организацию. В 2022 был отстранен от этой должности из-за начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

Поздняков также работал в исполкомах Международной федерации фехтования (МФФ) и был председателем комиссии Ассоциации национальных олимпийских видов спорта по образованию и культуре.

Ранее сообщалось, что российский фигурист Илья Яблоков приостановил карьеру и будет работать тренером.