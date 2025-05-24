Овечкин вылетел в Россию

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отправился с семьей в Россию на летние каникулы. Об этом сообщила его супруга Анастасия Шубская.

Она разместила в соцсетях видео с несколькими тележками в аэропорту с большим количеством чемоданов. Анастасия шутливо отметила: «Как обычно, летим «налегке».

39-летний Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории НХЛ, доведя число голов в регулярных чемпионатах до 897. Всего в нынешнем сезоне Овечкин набрал 73 (44+29) очка. «Вашингтон» завершил сезон, уступив во втором круге Кубка Гагарина «Каролине». На счету Овечкина в плей-офф пять шайб и одна результативная передача.

У российского нападающего остается еще один год по контракту с «Вашингтоном».

Ранее Международная федерация хоккея (ИИХФ) сообщила, что еще не приняла решение о допуске сборной России на Олимпиаду-2026.