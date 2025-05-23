В IIHF и ФХР прокомментировали информацию о недопуске сборной России на Олимпиаду

В Международной федерации хоккея (IIHF) прокомментировали информацию о недопуске сборной России к Олимпийским играм — 2026. Изданию «ВсеПроСпорт» в организации сообщили , что решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее латвийский портал Sportacentrs сообщил, что сборную России по хоккею не допустили до Олимпиады-2026. Отмечалось, что такое решение было принято на ежегодном конгрессе IIHF.

В Федерации хоккея России (ФХР) также прокомментировали информацию латвийского СМИ. В комментарии «Матч ТВ» генеральный директор федерации Дмитрий Курбатов сообщил, что Россия не получала никаких уведомлений от IIHF, поэтому сообщение об отстранении является неправдивым.

Курбатов подчеркнул, вопрос по России на Олимпиаде, вероятно, будет решен ближе к сентябрю 2025 года.

Зимние Олимпийские игры планируют провести с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Эта Олимпиада станет четвертой, проводимой в Италии.

Ранее сообщалось, что Международная ассоциация сверхмарафонцев (IAU) не стала принимать мировой рекорд спортсмена Ивана Заборского из-за флага России.