Овечкин выпустил собственную линию одежды
Фото: [Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС]
Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Андрей Овечкин выпустил собственную коллекцию одежды под брендом OVIGR8, сообщает компания Zasport, которая стала производителем линии.
В бренде зашиты два прозвища хоккеиста «Ови» и The Great Eight («Великая восьмерка»).
Одежда будет продаваться в магазинах компании-производителя.
37-летний Овечкин готовится начать свой 19-й сезон за «Вашингтон», в составе которого он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.
Российский нападающий забросил 822 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ и ведет погоню за рекордом Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» продлится еще три года. По нему он зарабатывает $9,5 млн в год.
Лето знаменитый хоккеист традиционно проводит в России. Недавно он принял участие в прощальном матче Даниса Зарипова.