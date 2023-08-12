Овечкин выпустил собственную линию одежды

В бренде зашиты два прозвища хоккеиста «Ови» и The Great Eight («Великая восьмерка»).

Одежда будет продаваться в магазинах компании-производителя.

37-летний Овечкин готовится начать свой 19-й сезон за «Вашингтон», в составе которого он в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.

Российский нападающий забросил 822 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ и ведет погоню за рекордом Уэйна Гретцки, на счету которого 894 шайбы. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» продлится еще три года. По нему он зарабатывает $9,5 млн в год.

Лето знаменитый хоккеист традиционно проводит в России. Недавно он принял участие в прощальном матче Даниса Зарипова.