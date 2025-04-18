Овечкин забил 897-ю шайбу и вновь обновил снайперский рекорд НХЛ

Хоккеист Александр Овечкин, который играет за «Вашингтон Кэпиталз», обновил рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству голов. Он сумел забить 897-ю шайбу в ворота соперника. Об этом сообщило спортивное издание «Чемпионат.com».

На стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге состоялся матч «Вашингтон Кэпиталз» с хоккейным клубом «Питтсбург Пингвинз». Уже во время второго периода хозяева поля вели в счете с результатом 3:2. Овечкин сумел отличиться, забросив одну из шайб. Она стала 897-й на его счету, и тем самым нападающий обновил свой личный рекорд и рекорд НХЛ.

Всего за свою карьеру в НХ Овечкин сыграл в 1491-й игре. Помимо рекордного числа заброшенных шайб, он сделал 726 результативных передач.

Ранее стало известно, что тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери стал лидером в голосовании журналистов сайта НХЛ на приз «Джек Адамс Эворд» — лучшему тренеру сезона. Также в нынешнем сезоне «Вашингтон» стал победителем Восточной конференции, тогда как год назад пробился в плей-офф только благодаря стечению обстоятельств.