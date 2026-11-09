Замещающие облигации: ЦБ вернул значительную часть средств инвесторов

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Государственной думе заявила, что проблема заблокированных инвестактивов остается в постоянном фокусе внимания регулятора. По ее словам, значительную часть замороженных средств инвесторам уже удалось вернуть благодаря замещающим облигациям, механизмам взаимного выкупа и альтернативным финансовым инструментам. Набиуллина подчеркнула, что Банк России ведет эту работу непрерывно, однако воздержалась от детализации конкретных финансовых схем из-за их высокой чувствительности.

Статистика доходов Euroclear и изъятия Еврокомиссии

Параллельно бельгийский депозитарий Euroclear обнародовал отчетность, согласно которой за январь — сентябрь 2026 года процентные доходы от реинвестирования заблокированных российских активов составили 3,6 млрд евро (около 324,5 млрд рублей), что на 6% ниже показателей аналогичного периода 2025 года. Совокупный объем находящихся на балансе Euroclear российских средств оценивается в 204 млрд евро. В свою очередь, Еврокомиссия с 2024 года уже изъяла около 8 млрд евро доходов от реинвестирования этих суверенных активов, направив последний транш в размере 1,4 млрд евро в августе.