Овечкин забросил пятую шайбу в текущем плей-офф НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин оформил свой пятый гол в текущем плей-офф Национальной хоккейной лиги. В четвертом матче четвертьфинала с «Каролиной» капитан «Вашингтона» забил гол в большинстве.

В рамках этого сезона Национальной хоккейной лиги россиянин набрал 6 очков (5+1) в девяти матчах.

Александр Овечкин достиг отметки в 974 гола в Национальной хоккейной лиге, включая 77 голов, забитых в матчах плей-офф.

Итак, российский хоккеист занимает вторую строчку в истории лиги. Лидирует же канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 1016 голов. Чтобы сравняться с ним, нападающему «Вашингтон Кэпиталз» нужно забить еще 43 шайбы.