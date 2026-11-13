Евроатлантическая мечта тает: украинцы разочаровались в НАТО

Евроатлантические надежды Украины тают на глазах: за год доверие к НАТО рухнуло с 55% до 44%. Об этом сообщает Консультативная миссия ЕС на Украине со ссылкой на результаты ежегодного опроса, представленного 11 ноября.

Среди всех международных организаций, охваченных исследованием, именно альянс потерял больше всего сторонников. И это не единичный показатель: тех, кто уверен, что Украина обязана вступить в НАТО, еще меньше — 43%.

Курс на Евросоюз остается главным треком интеграции, но и здесь наметился разворот. Больше половины респондентов — 56% — считают, что членство в ЕС не обязательно: достаточно укрепить экономические связи. Доля тех, кто настаивает на вступлении в союз, упала с 43% до 33%.

Оптимизма поубавилось и в сроках. Всего 6% ждут, что Украина войдет в ЕС в течение одного-двух лет, хотя в марте 2022 года так думал 61%. Вера в заинтересованность Брюсселя тоже ослабла: 43% против 50% годом ранее.

Иными словами, украинцы не просто устали ждать — они пересматривают сам курс, который еще недавно казался безальтернативным.

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